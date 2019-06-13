Две машины переехали пенсионерку и скрылись, не заметив жертвы — видео

В Красноармейском районе Волгограда грузовик MAN сбил и переехал 81-летнюю женщину, после чего по её телу проехала легковушка. Об этом сообщили в областном ГУ МВД России.
Пенсионерка скончалась на месте происшествия от полученных травм, а оба водителя поехали дальше, как будто ничего не случилось.
Как отмечается, женщина пересекала проезжую часть в месте, где нет пешеходного перехода, несмотря на то что рядом с местом аварии есть подземный переход.
Ранее Лайф сообщал, что в Оренбургской области насмерть сбили школьника, который завязывал шнурки на парковке.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени