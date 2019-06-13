Глава МВД Великобритании подписал запрос об экстрадиции Ассанжа в США

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос Министерства юстиции США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

— Он (Джулиан Ассанж. — Прим. Лайфа) по праву за решёткой. Есть запрос на экстрадицию от США, который будет рассматриваться в суде завтра, но вчера я подписал запрос об экстрадиции и заверил его, и он будет перед судом завтра, — заявил глава британского МВД в программе Today Programme на радиостанции Би-би-си.

Как ранее писал Лайф, 11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы за публикацию секретных документов Госдепартамента. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. В конце мая основатель WikiLeaks был переведён в больничное крыло тюрьмы.