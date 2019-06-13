Стилист Собчак заявил, что ему подбросили наркотики

Как отмечает Эдгар Мушулов, сделать это могли по заказу бывших бизнес-партнёров, которые "обиделись" на уход молодого человека в "свободное плавание".

Стилист телеведущей Ксении Собчак Эдгар Мушулов заявил, что ему подбросили наркотики в УВД ЗАО Москвы. Об этом сообщает Mash.

Мейкапер утверждает, что запрещённые вещества ему якобы подбросили по заказу бывших бизнес-партнёров. По его мнению, экс-коллеги "обиделись" на его уход в "свободное плавание", потеряв прибыль и богатых клиентов. По данному факту ведётся проверка.

Напомним, что в январе этого года сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире Мушулова кокаин массой 0,35 грамма. Предполагалось, что мужчина хотел в дальнейшем его сбыть.

Напомним, громкий инцидент с наркотиками произошёл в Москве в начале июня — тогда у журналиста Ивана Голунова нашли мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. 8 июня журналиста отправили под домашний арест, но 11 июня уголовное дело против него было прекращено.

После завершения дела министр внутренних дел России Владимир Колокольцев попросил президента РФ уволить двух сотрудников внутренних дел — начальника УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по столице.