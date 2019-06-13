"Росконтроль" не нашёл в магазинах горчицу по "советскому" стандарту

Оценивалась острота продукта, содержание консервантов, жиров, соли, сахара и соответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Эксперты "Росконтроля" не нашли в магазинах горчицу, которая бы соответствовала советскому стандарту. Они закупили пять образцов торговых марок ARO, "Дядя Ваня", Metro chef, "Маркет Перекрёсток" и "Егорье".

— Ни один из них не соответствует советскому стандарту по всем основным показателям, — говорится в сообщении.

Специалисты оценивали остроту продукта, содержание консервантов, жиров, соли, сахара и соответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Лидером по остроте (по содержанию эфирного масла горчицы, которое обеспечивает остроту и специфический запах) признан образец ARO. А самый неострый — "Егорье".

Самая солёная горчица — "Маркет Перекрёсток" — 4,8%. А вот сахара в некоторых образцах немного меньше, чем должно быть.

Также специалисты отметили, что массовая доля жира в горчице "Столовой", выпускаемой по традиционной рецептуре, не должна быть меньше 6%. У всех образцов, кроме "Егорье", она оказалась выше.

— Очень много, особенно по сравнению с требованиями ГОСТа, в наших образцах влаги. Этот показатель влияет в первую очередь на консистенцию продукта: больше влаги — более жидкая горчица, — подметили специалисты.

В итоге самую высокую оценку специалисты присудили горчице "Дядя Ваня"(81 балл), а самую низкую — горчице "Егорье" (67 баллов).

При этом специалисты отметили, что все продукты выполнены по техническим условиям производителя. Поэтому вменить компаниям вину нельзя.

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