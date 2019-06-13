В Крыму пригрозили иском Украине из-за провокации в Керченском проливе

Россия может обратиться в Международный суд ООН в Гааге с иском к Украине из-за провокации в Керченском проливе, произошедшей осенью 2018 года, сообщает РИА "Новости".

— Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку действиям украинских военных, устроивших провокацию в Керченском проливе, — заявил агентству руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Республики Крым при Президенте РФ Александр Молохов.

Юрист считает необходимым создать Общественный международный трибунал, подобный тому, который осудил преступления военных США во Вьетнаме.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.