Вооружённое ограбление банка произошло на юге Москвы

Речь может идти о крупной сумме денег. Известно, что грабитель скрылся на белом "хёндае" с жёлтой полоской.

На юге Москвы неизвестный мужчина с пистолетом ограбил банк, сообщило агентство городских новостей "Москва".

Сообщение о грабеже на Варшавском шоссе поступило полицейским в 9:06. По предварительным данным, там расположено отделение банка "Ренессанс кредит". Причём, судя по его графику работы, ограбление произошло в первые минуты после открытия.

— Установлено, что неизвестный с предметом, похожим на пистолет, угрожал сотрудникам учреждения и похитил крупную сумму денег из кассы, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе полиции.

Также сообщается, что налётчик скрылся на белом "хёндае" с жёлтой полоской. Сколько он похитил — ещё выясняется. Речь может идти о крупной сумме денег.

Напомним, что сейчас также разыскивается жительница башкирского города Салавата Луиза Хайруллина. Женщина украла из кассы Россельхозбанка 23 миллиона рублей и скрылась вместе с мужем и детьми.