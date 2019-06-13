Паук "связал" Трампа и Дуду на пресс-конференции, в этом увидели знак

Американский и польский лидеры дали пресс-конференцию в Розовом саду Белого дома.

It looks like there is a spider cobweb between Polish President Duda and Trump. pic.twitter.com/Jv3CXiLgYu — Rob Ottawa (@RobOttawa) 12 июня 2019 г.

Паук свил паутину между трибунами американского и польского лидеров Дональда Трампа и Анджея Дуды на пресс-конференции, которая прошла в Розовом саду Белого дома. О том, что это может быть паутина, пишет пользователь Rob Ottawa на своей странице в "Твиттере", публикуя соответствующее видео.

На кадрах видно, что натянутая тонкая нить отсвечивает на солнце. Многие пользователи Сети отметили, что это хороших знак, который показывает, что между лидерами двух стран есть связь.

Как сообщалось ранее, американский и польский лидеры по итогам переговоров договорились о размещении американских беспилотников в Польше.