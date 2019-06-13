СМИ: Более половины россиян в 2018 году покупали товары только по акциям

Более половины россиян — 50,6% — в 2018 году покупали товары только со скидками, используя промоакции ретейлеров. Об этом со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon сообщает "Коммерсант".
Как считают в исследовательской компании Nielsen, рост числа стремящихся к экономии граждан связан с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия.
В 2016 году доля граждан, предпочитающих покупать товары со скидкой, составляла 41%, в 2017 году — 45%.
По данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы россиян снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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