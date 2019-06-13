Ослепшая пациентка отсудила у свердловской больницы миллион рублей

Женщине после плановой замены хрусталика пришлось перенести ещё две операции, но зрение к ней так и не вернулось.

Жительница Красноуфимска после плановой операции по замене хрусталика в 2017 году ослепла на один глаз. По решению суда после неудачной операции Свердловская областная больница заплатит своей бывшей пациентке миллион рублей.

— Операция была проведена некачественно, началось кровотечение, хрусталик встал неправильно. Глаз потерял светоощущение и перестал видеть, — говорится в сообщении пресс-службы Свердловского областного суда.

После этого пациентку оперировали ещё два раза, но восстановить зрение не удалось. Специалисты из Территориального фонда обязательного медицинского страхования провели экспертизу качества оказания медицинской помощи и нашли множество нарушений.

Изначально жительница Красноуфимска требовала в суде 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и около 20 тысяч рублей за возмещение материального ущерба, а также услуг адвоката. Но ей присудили на 500 тысяч рублей меньше. Причём ответчик подавал апелляцию, но суд высшей инстанции не встал на его сторону.

Ранее Лайф рассказывал, как в Свердловской области суд оштрафовал местного хирурга на 30 тысяч рублей за смерть пациентки. Мужчина к тому же выплатил более миллиона рублей родственникам погибшей.