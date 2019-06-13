Ослепшая пациентка отсудила у свердловской больницы миллион рублей

597

Фото © Pixabay/TheShiv76

Женщине после плановой замены хрусталика пришлось перенести ещё две операции, но зрение к ней так и не вернулось.

Жительница Красноуфимска после плановой операции по замене хрусталика в 2017 году ослепла на один глаз. По решению суда после неудачной операции Свердловская областная больница заплатит своей бывшей пациентке миллион рублей.

Операция была проведена некачественно, началось кровотечение, хрусталик встал неправильно. Глаз потерял светоощущение и перестал видеть, — говорится в сообщении пресс-службы Свердловского областного суда.

После этого пациентку оперировали ещё два раза, но восстановить зрение не удалось. Специалисты из Территориального фонда обязательного медицинского страхования провели экспертизу качества оказания медицинской помощи и нашли множество нарушений.

Изначально жительница Красноуфимска требовала в суде 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и около 20 тысяч рублей за возмещение материального ущерба, а также услуг адвоката. Но ей присудили на 500 тысяч рублей меньше. Причём ответчик подавал апелляцию, но суд высшей инстанции не встал на его сторону.

Ранее Лайф рассказывал, как в Свердловской области суд оштрафовал местного хирурга на 30 тысяч рублей за смерть пациентки. Мужчина к тому же выплатил более миллиона рублей родственникам погибшей.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×