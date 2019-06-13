Пушков пошутил о переименовании столицы Украины: И станет Кыив столицей мира

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял решение совета США по географическим названиям переименовать Kiev в Куiv. На своей странице в "Твиттере" сенатор поиронизировал, что после переименования украинской столицы ситуация в стране сразу улучшится.

Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv, а на самой Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский. И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 июня 2019 г.

— И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощённую землю, и станет город Кыив столицей мира, — шутит Пушков.

Как сообщалось ранее, изменения в официальной базе Совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня.