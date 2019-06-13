Установлена личность вора, которого приняли за умершего главаря банды Цапков

Виталий Никифоров, которого разыскивают за ряд мелких краж, до сих пор не задержан.

Установлена личность вора, которого приняли за умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка на фото после ДТП в Сочи. Как сообщили Лайфу в прокуратуре Краснодарского края, на снимке Виталий Никифоров — уроженец Бишкека.

Ранее в надзорном ведомстве отмечали, что двойника Цапка разыскивают из-за кражи. В прокуратуре также говорили, что Никифоров просто "мелкий воришка".

Всё началось после того, как в Сети опубликовали снимки после ДТП в Сочи. Жители станицы Кущёвской допускали, что на фото — умерший в СИЗО Сергей Цапок, они также попросили прокуратуру разобраться.

Напомним, банда Цапков орудовала в Краснодарском крае с начала 90-х, в ноябре 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному сроку, а в 2014-м он умер от инсульта в СИЗО.