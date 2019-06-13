Установлена личность вора, которого приняли за умершего главаря банды Цапков

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Виталий Никифоров, которого разыскивают за ряд мелких краж, до сих пор не задержан.

Установлена личность вора, которого приняли за умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка на фото после ДТП в Сочи. Как сообщили Лайфу в прокуратуре Краснодарского края, на снимке Виталий Никифоров — уроженец Бишкека.

<p>Виталий Никифоров. Фото VK</p>

Ранее в надзорном ведомстве отмечали, что двойника Цапка разыскивают из-за кражи. В прокуратуре также говорили, что Никифоров просто "мелкий воришка".

Всё началось после того, как в Сети опубликовали снимки после ДТП в Сочи. Жители станицы Кущёвской допускали, что на фото — умерший в СИЗО Сергей Цапок, они также попросили прокуратуру разобраться.

<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t-do.ru/Lshot" target="_blank">Life Shot</a></p>

Напомним, банда Цапков орудовала в Краснодарском крае с начала 90-х, в ноябре 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному сроку, а в 2014-м он умер от инсульта в СИЗО.

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