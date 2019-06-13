Художник "Ну, погоди!" рассказал о популярности мультика у заключённых

Осуждённые даже сами создавали раскадровки, свои картины о приключениях волка и зайца.

Режиссёр-мультипликатор Владимир Тарасов, который вместе с создателем "Ну, погоди!" Вячеславом Котёночкиным работал над 17-м и 18-м эпизодами, рассказал о популярности мультсериала у заключённых.

По словам Тарасова, после обращения Котёночкина к зрителям с просьбой рассказать о своих мыслях по поводу следующих похождений волка и зайца режиссёру прислали огромное количество писем.

— Запаковали их в шесть огромных мешков. Там были в том числе письма из мест заключения. Зэки создавали свои раскадровки, свои картины о приключениях волка и зайца в определённой криминальной тематике. Это было невероятно смешно, — сказал Тарасов радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, Котёночкин ухитрился точно попасть в менталитет русских людей, из-за чего мультсериал приобрёл невероятную популярность.

Как сообщал Лайф, по результатам опроса "ВЦИОМ-Спутник" "Ну, погоди!" стал самым любимым мультфильмом у россиян.