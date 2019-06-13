Самолёты ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям террористов в Идлибе

Самолёты Воздушно-космических сил РФ нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе по координатам, указанным Турцией. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве рассказали, что боевики обстреляли наблюдательный пост турецкой армии в Идлибе, несмотря на соглашение о прекращении огня. Командование Турции обратилось к российскому Центру примирения с просьбой содействовать в обеспечении безопасности военнослужащих и нанесении ударов по позициям боевиков.

В результате четырёх бомбовых ударов в районах населённого пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта были уничтожены крупные скопления террористов и позиции полевой артиллерии, с которых вёлся обстрел наблюдательного поста.

В Минобороны РФ подчеркнули, что тесное взаимодействие командований России и Турции в борьбе с террористами в Сирии будет продолжено.