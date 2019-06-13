Авиадебошира, который угрожал экипажу расправой, сняли с рейса во Владивостоке

Самолёт пришлось разворачивать по пути к взлётной полосе и заново стыковать к посадочному рукаву.

ЧП произошло на борту рейса Владивосток — Новосибирск. Нетрезвый по внешним признакам пассажир устроил в салоне дебош, выкрикивая угрозы в адрес экипажа и остальных своих попутчиков. Что именно спровоцировало агрессию мужчины, неизвестно. Тем не менее командир принял решение продолжить путешествие без хулигана на борту. Для этого самолёт даже пришлось разворачивать по пути к взлётной полосе и заново стыковать к посадочному рукаву.

— Мужчина вёл себя агрессивно, матерился и не выполнял требования экипажа воздушного судна. Командир экипажа принял решение снять дебошира с рейса, — сообщили сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока.

32-летнего нарушителя передали полицейским. Проходить медицинское освидетельствование он отказался, поэтому полицейские составили протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Буйному пассажиру может грозить штраф или 15 суток ареста.

Ранее Лайф рассказывал, как москвич устроил драку с бортпроводником на рейсе Тунис — Домодедово. Мужчина 1982 года рождения летел пьяным и создал экипажу немало проблем.