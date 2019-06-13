В России предлагают продавать алкоголь и табак только в спецмагазинах

Однако в ФАС и Минэкономразвития данная законодательная инициатива не нашла поддержки.

Министерство здравоохранения поддержало идею создания специализированных супермаркетов, где будет продаваться алкогольная и табачная продукция. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные ведомства.

Согласно законопроекту реализация спиртных и табачных изделий будет осуществляться исключительно в отведённых для этого магазинах, с полок обычных продуктовых эти товары исчезнут. При этом вход в специализированные супермаркеты будет закрыт для несовершеннолетних.

Так депутаты намерены добиться снижения потребления табака и алкоголя в стране.

— По мнению экспертов, приближённость точек продажи табака и алкоголя к потребителю, их распространённость повышают потребление данных продуктов, — рассказал изданию источник в Минздраве.

Однако в ФАС и Минэкономразвития законопроект не поддержали. По мнению их представителей, данные меры не окажут существенного влияния на потребление этих продуктов, зато создадут дополнительные барьеры для некоторых участников рынка. К тому же существует риск, что многие продуктовые магазины переориентируются на специализированную продажу.

Ранее Лайф писал, что Минздрав России разработал законопроект, запрещающий продажу крепких спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года. Идею поддержали в Общественной палате РФ.