Полузащитник "Краснодара" отметил, что в ходе сегодняшнего заседания ничего не изменится.

Футболист Павел Мамаев назвал позором процесс по своему делу. Соответствующее заявление футболист сделал, выступая в Мосгорсуде.

Он обратился к судье и отметил, что уже на протяжении восьми месяцев ничего не просит и в этот раз просить ничего не хочет.

— Просто скажу, что всё, что тут происходит и было в Пресненском суде, — это позор! Уверен на 1000%, что и сегодня ничего не изменится, это просто очередное шоу для нас и для телевидения, которое тут сегодня работает, — отметил он.

Напомним, Павел Мамаев вместе со своим другом Александром Кокориным был задержан по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроил сразу две драки. 8 мая друзьям-футболистам вынесли приговоры: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Адвокаты Павла Мамаева подали апелляционную жалобу на приговор суда.