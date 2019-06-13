"Ростелеком" и Mail.ru приведут в российские школы цифровое образование

Компании "Ростелеком" и Mail.ru Group объявили о партнёрстве, в рамках которого будет усовершенствована цифровая часть российской системы школьного образования.

"Ростелеком" и Mail.ru Group создали совместное предприятие "Цифровое образование", которое, как ожидают инвесторы, станет лидером на рынке цифрового школьного образования. Основной сферой деятельности нового предприятия станет разработка продуктов, предназначенных для улучшения образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для школ, учителей, родителей и учеников.

Стороны пообещали объединить ресурсы и провести совместную экспертизу для разработки технологий, необходимых для цифрового образования.

— Поддержка образования и науки входит в число стратегических направлений развития Mail.ru Group. Более восьми лет мы даём студентам возможность получить практические знания в сфере IT, помогаем школьникам с профориентацией и проводим конференции и чемпионаты для профессионалов. Мы рады, что нашим партнёром в развитии этого направления станет "Ростелеком". Объединив усилия, мы надеемся, что сможем сделать образование в школах всей страны более технологичным и современным, — комментирует Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.