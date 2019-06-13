Росстат рассказал о росте цен на мороженое

Средняя цена сливочного мороженого в мае 2019 года в России выросла на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А за последние семь лет стоимость лакомства удвоилась, сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечают в Федеральной службе госстатистики, рост цен на мороженое опережает темпы инфляции. Если за последние пять лет стоимость усреднённой продуктовой корзины выросла на 44%, то мороженого — на 66%.

— Спрос на десерт высок, позволяет бизнесу существовать даже при росте цен на сам продукт — его всё равно будут покупать, — говорят эксперты.

В Союзе мороженщиков России подорожание лакомства считают обоснованным, так как производители учитывают процент инфляции, а также колебание курсов валют.

Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать действительно вкусное и невредное мороженое.