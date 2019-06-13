Житель Тольятти задержан за убийство двухлетней падчерицы

Девочка скончалась в результате многочисленных ударов по голове, которые, предположительно, нанёс ей отчим.

В Тольятти арестован 41-летний мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней падчерицы. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 9 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил свою двухлетнюю падчерицу по голове. Во время инцидента мать девочки находилась на работе. Вернувшись домой, женщина вызвала скорую, однако в результате многочисленных ударов малышка скончалась.

Семья считается неблагополучной: женщина употребляет спиртное, а её супруг — наркотики. У пары также есть общий ребёнок, ему недавно исполнился месяц.

Сейчас мужчина был задержан. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Следственный отдел по Автозаводскому району города уже возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье "Убийство".