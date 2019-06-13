Генштаб ВСУ отказался от прохода через Керченский пролив

Вопрос прохождения украинских сил через Керченский пролив пока не стоит, но Киев не намерен сдавать свои позиции. Об этом в интервью украинской службе Би-би-си заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

— Все решения будут приниматься взвешенно... — сказал он. — У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать.

Он отметил, что сначала нужно разобраться с инцидентом во время предыдущего прохода украинских моряков.

25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.