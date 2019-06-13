В день скандала во Внуково футболист Лунёв отмечал годовщину свадьбы

По словам отца спортсмена, "принятая рюмочка" не привела к чему-то криминальному.

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунёв в день скандала в московском аэропорту Внуково 12 июня отмечал годовщину свадьбы. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на отца футболиста Евгения.

— Он вообще не пьёт и не курит. Вчера у него был день свадьбы — может быть, по этому поводу он принял рюмочку, — рассказывает Лунёв — старший.

Отец спортсмена также отметил, что информация о дебоше сильно преувеличена. По его словам, ничего криминального не произошло.

— Он опаздывал на рейс, а сотрудник авиакомпании его задержал, произошёл конфликт. Вот и всё, — резюмировал он.

Напомним, вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв устроил скандал в аэропорту при общении с представителями авиакомпании "Россия" у стойки регистрации. Сам Лунёв объяснил произошедшее тем, что ему необходимо было как можно скорее улететь в Петербург, однако представитель перевозчика всячески его задерживал. Позднее футболист извинился за инцидент.