В американском штате Северная Каролина восьмилетнего мальчика унесло в океан на надувном единороге, он оказался в 800 метрах от берега, сообщает ABC 11.

Отец Деклана заметил, как резиновый единорог с его сыном уплывает всё дальше и дальше. Родители мальчика не смогли догнать надувную конструкцию и вызвали спасателей.

Как отмечается, на мальчике, который не умеет плавать, не было жилета.

Команда спасателей направилась к ребёнку на рафте и вернула мальчика на берег к испуганным родителям. Сам Деклан признался, что думал, что умрёт.

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