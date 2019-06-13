Мальчика унесло в океан на надувном единороге

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В американском штате Северная Каролина восьмилетнего мальчика унесло в океан на надувном единороге, он оказался в 800 метрах от берега, сообщает ABC 11.

Отец Деклана заметил, как резиновый единорог с его сыном уплывает всё дальше и дальше. Родители мальчика не смогли догнать надувную конструкцию и вызвали спасателей.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/oiwrstation44/photos/pcb.2103009363159518/2103007066493081/?type=3&theater" target="_blank">Oak Island Water Rescue</a></p>

Как отмечается, на мальчике, который не умеет плавать, не было жилета.

Команда спасателей направилась к ребёнку на рафте и вернула мальчика на берег к испуганным родителям. Сам Деклан признался, что думал, что умрёт.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/oiwrstation44/photos/pcb.2103009363159518/2103008396492948/?type=3&theater" target="_blank">Oak Island Water Rescue</a></p>

Ранее Лайф рассказывал, как американскую пенсионерку унесло в море, пока она позировала на льдине.

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