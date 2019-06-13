Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Бишкек. Здесь лидер страны примет участие в саммите Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Визит лидера страны начнётся с переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Затем Владимир Путин примет участие в неформальном обеде в честь глав делегаций ШОС и посетит гала-концерт.

Завтра пройдут заседания саммита в узком и широком составах и приём от имени Жээнбекова в честь глав государств. В пятницу вечером Владимир Путин проведёт переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и лидером Ирана Хасаном Рухани.

Напомним, что саммит стран ШОС пройдёт в Бишкеке 13–14 июня. Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ подготовку к мероприятию.