Омская ГИБДД сняла социальный ролик, которому "позавидует Голливуд"

Интернет-пользователи оценили "спецэффекты на уровне "Мстителей" и работу режиссёра-постановщика ролика.

Необычное социальное видео, которому "позавидует Голливуд", сняли активисты ГИБДД из Омска. На попавших в Сеть кадрах видно, что это съёмки социального ролика, посвящённого аккуратному вождению на железнодорожных переездах.

— Выезжая на переезд на запрещающий сигнал, вы беззащитны, — предупреждает надпись на баннере, размещённом на поезде.

Видеозапись, моментально разлетевшаяся по Сети, собирает более сотни комментариев и репостов в социальных сетях. А всё благодаря креативности активистов местной ГИБДД.

Так, впечатлённые интернет-пользователи отметили выдающуюся работу режиссёра-постановщика и самое главное — специалиста по спецэффектам: "Спецэффекты на уровне "Мстителей", "Это шедевр! Даже Голливуд позавидует!", "Гениальная работа режиссёра, подбор актёров и великолепный подбор костюмов".

Впрочем, шутили комментаторы над "сырой" версией видеоролика, поскольку в Сеть попал лишь необработанный фрагмент съёмки. Каким будет конечный результат и где будет опубликована социальная реклама омского отделения ГИБДД — пока не известно.