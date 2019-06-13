В Сети появилась фотография "тайной свадьбы" Сергея Лазарева

Поклонники гадают, то ли это кадр со съёмок нового клипа, то ли певец решил на самом деле вступить в брак.

Счастливого отца и артиста Сергея Лазарева сфотографировали с девушкой у свадебного алтаря. Снимок разлетелся по СМИ и фан-клубам певца.

— Нас ждёт новый клип??? Или это он у кого-то снялся? — написано в посте фан-клуба артиста.

Некоторые интернет-пользователи и вовсе предполагают, что кадр сделали во время съёмок рекламы. Однако версия о настоящей свадьбе больше радует поклонников. Некоторые издания предполагают, что невеста — это некая израильская модель.

При этом PR-директор Сергея Лазарева рассказала "Вечерней Москве", что пока сама не знает, что это за фото и действительно ли певец женился.

— Много звонков от СМИ, беспокоят с телевидения, но я не могу это никак прокомментировать. Когда он объяснится, я тоже не знаю. Сами ждём, — отметила она.