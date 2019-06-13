В России хотят реализовать архитектурные проекты участников "Тавриды"

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Фото © VK / Арт-кластер "Таврида"

Созданные молодыми архитекторами на форуме "Таврида" проекты могут быть реализованы. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Мы действительно хотим попробовать, чтобы идеи, предложения, проекты, над которыми вы самоотверженно работали, стали реальностью, — заявил Кириенко, обращаясь к участникам смены "Молодёжный архитектурный проектный офис Тавриды".

Он отметил, что многие архитекторы учитывали в проектах вопросы экологии, а также старались разработать многофункциональные решения.

Около 200 участников смены в возрасте от 18 до 35 лет показали специалистам шестнадцать проектов по организации образовательного пространства мастерской управления "Сенеж" в Московской области и благоустройству центра для молодёжи "Машук" в Пятигорске.

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