В России хотят реализовать архитектурные проекты участников "Тавриды"

Созданные молодыми архитекторами на форуме "Таврида" проекты могут быть реализованы. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— Мы действительно хотим попробовать, чтобы идеи, предложения, проекты, над которыми вы самоотверженно работали, стали реальностью, — заявил Кириенко, обращаясь к участникам смены "Молодёжный архитектурный проектный офис Тавриды".

Он отметил, что многие архитекторы учитывали в проектах вопросы экологии, а также старались разработать многофункциональные решения.

Около 200 участников смены в возрасте от 18 до 35 лет показали специалистам шестнадцать проектов по организации образовательного пространства мастерской управления "Сенеж" в Московской области и благоустройству центра для молодёжи "Машук" в Пятигорске.