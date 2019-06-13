Путин обсудил двустороннее сотрудничество с президентом Киргизии

Встреча проходит прямо в аэропорту Бишкека. Напомним, что российский лидер прибыл в столицу Киргизии для участия в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Прямо в аэропорту киргизской столицы он встретился с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

По данным ТАСС, лидеры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества России и Киргизии, а также предстоящий саммит.

Напомним, что встреча глав стран — членов ШОС пройдёт в Бишкеке 13 и 14 июня. Завтра в программе саммита заседания в узком и широком составах, а также приём от имени Жээнбекова в честь глав государств. По итогам обсуждений планируется принятие солидного пакета документов, в том числе Бишкекской декларации. Кроме того, в пятницу вечером Владимир Путин проведёт переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и лидером Ирана Хасаном Рухани.