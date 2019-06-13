В России не будут "переименовывать" Киев на украинский манер

Росреестр не намерен менять наименование Киева на украинский манер. Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение США не распространяется на российских картографов, передаёт РИА "Недвижимость".

Кроме того, решение не является обязательным или рекомендательным для картографических служб других стран.

Как сообщалось ранее, Совет США по географическим названиям изменил написание столицы Незалежной в международной базе с Kiev на Kyiv. Изменения в официальной базе будут сделаны 17 июня. Решение американцев высмеял сенатор Алексей Пушков.