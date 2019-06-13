Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал "Роскосмос" за неэффективное освоение бюджетных средств. Как сообщил глава правительства на совещании по развитию госкорпорации, пока использовано меньше четверти выделенных денег, порядка 22%.

— До конца года государственная корпорация должна будет освоить ещё около 200 млрд рублей, — заявил он.

По словам Медведева, при реализации космической программы Россия должна учесть новые санкционные ограничения, которые "введены нашими "друзьями".

Глава правительства также отмечает необходимость обсудить на совещании будущее государственной программы космической деятельности РФ, которая завершается в следующем году, а также вопросы строительства космодрома Восточный.