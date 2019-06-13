На Урале главврач больницы присвоил премии подчинённых

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Фото © Pixabay

Главный врач городской больницы Южноуральска Владимир Яковлев арестован за присвоение начисляемых подчинённым стимулирующих выплат, сообщает URA.RU.

В действиях Яковлева усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью первой статьи 185 УК (злоупотребление должностными полномочиями), — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По информации агентства, сотрудники больницы обратились с жалобами на главврача в правоохранительные органы. По версии СКР, Яковлев и главный бухгалтер больницы излишне начисляли сотрудникам медучреждения премии, которые присваивали себе.

Следователи считают, что ущерб от действий подозреваемых составил по меньшей мере 70 тысяч рублей. В настоящее время Яковлев находится под домашним арестом. В отношении главбуха решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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