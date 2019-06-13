Физиогномист о внешности Цапка: "Преступные" черты лица выдают в нём зверя

По словам специалиста, у всех преступников есть нечто общее во внешности. Кардинально отличаться может лишь цвет глаз.

Физиогномист Олег Воеводин специально для Лайфа сравнил фотографии криминального авторитета Сергея Цапка, который умер в 2014 году, и его "двойника" — вора Виталия Никифорова, которого на днях приняли за покойного лидера ОПГ.

По мнению специалиста, двое абсолютно посторонних друг другу людей обладают массой схожих черт. Сразу понятно: мужчины неуравновешенны и способны на страшные преступления. Например, могут лишить кого-то жизни.

По мнению Воеводина, у Цапка и Никифорова — лица схожей формы. Судя по двойным подбородкам и форме челюсти, оба — замкнутые люди, которым присуща скрытая депрессия.

— Если мы посмотрим на деление лица на две половинки, мы увидим, что у обоих подбородки уходят в сторону правой руки, носы уходят в сторону правой руки. Это говорит о том, что перед нами два человека, которые любят делать исподтишка, — рассказал Воеводин.

Специалист отметил и форму ушей: у Цапка мочка сращённая — это означает, что человек "любит жить на грани". У Никифорова мочка квадратная — он умеет приспосабливаться к любым обстоятельствам. Выступающие хрящи на ушах у обоих острые — это свидетельствует о "кидании" из крайности в крайность.

При этом от уголков глаз у обоих уходит линия, которая свидетельствует о том, что мужчины склонны к преступлениям. У них также впалые носы, это значит, им не хватало родительской заботы.

О неуравновешенной психике мужчин "рассказали" их проплешины в бровях — показатель неуравновешенной психики.

— И, как правило, такие сходства у них у всех: цвет глаз может быть разный. Если мы говорим о голубом цвете, то это больше маньяки сексуального характера. Если мы говорим о жёстких убийцах-расчленителях, как правило, у них чёрный цвет глаз, — заключил эксперт.

Фотографии мужчин сегодня сравнил и адвокат Сергея Цапка. Он заявил, что ничего похожего между Никифоровым и Цапком нет.

Напомним, в Сети распространились фото с места ДТП в Сочи — на них заметили мужчину, похожего на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка. Позже в прокуратуре Лайфу раскрыли тайну с "воскрешением" главаря банды. Мужчиной на фото оказался разыскиваемый Виталий Никифоров.