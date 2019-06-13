Житель Хабаровска два года проходил со строительным дюбелем в черепе

Операцию провёл тот же врач, который пять лет назад спас жизнь школьнику, вдохнувшему иголку.

Медики Хабаровской краевой больницы № 1 путём сложной операции достали из головы пациента строительный дюбель. Как сообщает Mash, "подарочек" из монтажного пистолета попал несчастному в голову на стройке ещё два года назад. Но тогда врачи не решились его оперировать: мол, сидит инородный предмет очень глубоко, и неизвестно, как он может себя повести во время хирургических манипуляций.

И вот спустя два года пациент вновь обратился в больницу с жалобами на снижение слуха. И хотя причиной оказался не сам дюбель, стальной предмет всё равно решили извлечь.

Операцию провёл врач лор-отделения ККБ № 1 Александр Карпов. К слову, это уже вторая подобная операция в его практике. Пять лет назад он помог школьнику, который вдохнул иголку.