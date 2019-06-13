Атмосферное давление в Москве может побить рекорд 60-летней давности

Атмосферное давление, зафиксированное сегодня, 13 июня, в московском регионе может побить рекорд 1956 года. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что утром оно повысилось до 1009,7 гектопаскаля (757,3 миллиметра ртутного столба) — комфортные показатели для человека превышены приблизительно на десять единиц.

В сообщении говорится, что 13 июня 1956 года атмосферное давление составило 1009,9 гектопаскаля. Небольшие колебания в сторону повышения и понижения сегодня до конца дня ещё возможны.