Врач рассказала, чем температурные перепады грозят людям

В Москву на смену 30-градусной жаре пришла ощутимая прохлада. Врач общей практики Анна Соболева рассказала телеканалу "360", чем чреваты подобные перепады температур для людей.

По словам специалиста, при снижении температуры воздуха происходит повышение атмосферного давления.

— В такие моменты больше всего страдают люди, у которых есть болезни сердца, пищеварительной и мочевой систем, — уточнила эксперт.

Соболева отметила, что для сведения к минимуму негативных последствий перепадов температуры нужно минимизировать потребление продуктов, которые содержат потенциальные аллергены.

Как сообщал Лайф, в ночь на пятницу в столичном регионе ожидается от +8 до +10 градусов.