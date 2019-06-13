WWF: Каждый человек "съедает" одну кредитную карту в неделю и не замечает этого

Всему виной микропластик, который попадает в наш организм с водой и едой и накапливается внутри.

Каждую неделю в организм человека с пищей, водой или даже вдыхаемым воздухом попадает около пяти граммов микропластика. Этот вес эквивалентен одной кредитной карте, сообщается в информационном ролике Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В месяц, по оценке учёных, человек таким образом "проглатывает" 21 грамм микропластика (или стандартную вешалку для одежды).

Использовав приём визуализации, представители WWF решили ещё раз обратить внимание общества на проблему "пластикового" гиперпотребления. По оценкам экологов, почти весь когда-либо производившийся человечеством пластик — а это свыше 8 млрд тонн — по-прежнему находится в окружающей среде. Только в Мировой океан ежегодно туда попадает от 5 до 13 млн тонн пластиковых предметов. Учёные подсчитали, что к 2050 году масса пластика в океанической экосистеме превысит суммарную массу рыб.

Отметим, что Евросоюз к 2021 году решил отказаться от одноразового пластика: Брюссель уже одобрил соответствующий закон. Российский премьер Дмитрий Медведев в свою очередь не исключает, что в нашей стране на законодательном уровне тоже запретят одноразовую посуду. Минприроды, разумеется, тоже "за".