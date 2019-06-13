Его автомобиль, врезавшись в препятствие, перевернулся. В результате аварий был госпитализирован один человек.

В Воронеже водитель автомобиля Land Rover за пять минут устроил два ДТП с шестью автомобилями, сообщили в областном ГУ МВД России.

33-летний мужчина допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Chevrolet Niva, а затем с машиной марки Fiat, после чего продолжил движение.

Спустя пять минут этот же водитель столкнулся с автомобилями Skoda Octavia, "Лада-Калина" и "Лада-Приора", а затем врезался в препятствие, в результате чего Land Rover перевернулся.

Пассажир Chevrolet Niva был госпитализирован. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.