Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и вынес новый: обоих в колонию

Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы, который был вынесен Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, и назначил новый. При этом сроки наказания остались прежними.

Александр Кокорин и его брат Кирилл получили полтора года колонии, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — год и пять месяцев колонии.

Стоит отметить, что в Мосгорсуде пояснили, что приговор немного изменён в части квалификации действий фигурантов громкого дела.

Как уже сообщал Лайф, Кокорин и Мамаев сидят в местах лишения свободы с октября 2018 года за драку с чиновником Денисом Паком и водителем телеведущей Первого канала Виталием Соловчуком.