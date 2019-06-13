Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и вынес новый: обоих в колонию

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Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Зыков Кирилл

Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы, который был вынесен Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, и назначил новый. При этом сроки наказания остались прежними.

Александр Кокорин и его брат Кирилл получили полтора года колонии, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — год и пять месяцев колонии.

Стоит отметить, что в Мосгорсуде пояснили, что приговор немного изменён в части квалификации действий фигурантов громкого дела.

Как уже сообщал Лайф, Кокорин и Мамаев сидят в местах лишения свободы с октября 2018 года за драку с чиновником Денисом Паком и водителем телеведущей Первого канала Виталием Соловчуком.

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