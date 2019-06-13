Климкин рассчитал год вступления Украины в ЕС, помогла школьная арифметика

По его мнению, после 2025 года начнутся предвступительные переговоры с "европейской бюрократией", далее придётся подождать ещё 10–12 лет.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин с помощью "школьной арифметики" рассчитал, что в 2025 году у Киева появится шанс получить европейскую перспективу. А ближе к 2035 году страна станет членом Европейского союза. Но для этого нужно благоприятное стечение нескольких обстоятельств.

— Если настроения внутри ЕС сбалансируются, Балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звёзды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, — написал Климкин в "Фейсбуке".

Он также напомнил, что для вступления в ЕС необходимо согласие всех стран-членов. Поэтому после 2025 года начнутся предвступительные переговоры с "европейской бюрократией", а она "чем дальше, тем запутаннее и сложнее". Далее придётся подождать 10–12 лет — столько времени, по мнению Климкина, проходит с момента подачи заявки до получения членства.

— Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: плюс-минус 2035-й. <...> Повторюсь: амбициозно, но реально, — сказал Климкин.

Он отметил, что такие же "цифры" называют "европейские друзья и партнёры" Украины.

Возможно, вопрос евроинтеграции в скором времени обсудит с европейскими лидерами и новый президент Незалежной Владимир Зеленский. Лайф сообщал, что он посетит Париж и Берлин 17 и 18 июня.