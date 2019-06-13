В Бахрейне погибла 22-летняя россиянка Любовь М. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила её сестра.
Светлана считает, что девушку убили в начале июня.
— Любим, помним и скорбим, ты всегда будешь в наших сердцах, — написала сестра молодой девушки.
Подробности случившегося не приводятся. Последний раз россиянка заходила в социальную сеть вечером 4 июня. Официальных комментариев от Посольства РФ в Королевстве Бахрейн пока не поступало.
Ранее Лайф сообщал о смерти россиянки на острове Бали из-за диабетической комы.
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