Песков: Путин может рассмотреть инициативу о смягчении статьи о наркотиках

Президент России Владимир Путин рассмотрит инициативу о смягчении статьи 228 Уголовного кодекса РФ, если она поступит из Государственной думы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Рассматривать абстрактные инициативы в области законодательства невозможно, они должны быть конкретно сформулированы, — отметил Песков.

Как сообщалось ранее, в Госдуме РФ разработали поправки к статье 228 УК РФ о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.

Напомним, громкий инцидент с наркотиками произошёл в Москве в начале июня — тогда у журналиста Ивана Голунова нашли мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. 8 июня журналиста отправили под домашний арест, но 11 июня уголовное дело против него было прекращено.