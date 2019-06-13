Панкратов-Чёрный рассказал о своём состоянии после госпитализации

Советский и российский актёр и кинорежиссёр Александр Панкратов-Чёрный сообщил поклонникам, что чувствует себя хорошо после госпитализации, передаёт издание "Дни.ру" со ссылкой на инстаграм-аккаунт артиста.

— Со мной всё хорошо. С утра и до поздней ночи я занят на съёмках, — заверил он своих подписчиков.

Кроме того, Панкратов-Чёрный отметил, что новости о состоянии его здоровья, появлявшиеся в СМИ в последнее время, были сильно преувеличены. При этом актёр не стал вносить ясность, с каким именно заболеванием он попал в клинику.

Сейчас народный артист РФ полностью восстановился и на здоровье не жалуется. На данный момент актёр работает над вторым сезоном комедийного сериала "ИП Пирогова".

Ранее Лайф писал, что Александру Панкратову-Чёрному стало плохо 6 июня. Он был госпитализирован в столичную больницу. По словам его супруги Юлии Монаховой, у артиста упало давление.