Песков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа "на ногах" на саммите G20

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Фото © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

В Кремле исходят из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в японской Осаке смогут кратко переговорить хотя бы "на ногах". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва не получала какой-либо информации о том, что американская сторона начала подготовку к двусторонней встрече лидеров РФ и США.

Никаких официальных предложений о проведении такой встречи не было, — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом рассчитывает на встречу лидеров РФ и США на полях G20 в Японии. Намерение встретиться с Путиным в Осаке подтвердил и сам президент Соединённых Штатов.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" состоится в Осаке 28–29 июня.

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