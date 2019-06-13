Песков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа "на ногах" на саммите G20

В Кремле исходят из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в японской Осаке смогут кратко переговорить хотя бы "на ногах". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва не получала какой-либо информации о том, что американская сторона начала подготовку к двусторонней встрече лидеров РФ и США.

— Никаких официальных предложений о проведении такой встречи не было, — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом рассчитывает на встречу лидеров РФ и США на полях G20 в Японии. Намерение встретиться с Путиным в Осаке подтвердил и сам президент Соединённых Штатов.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" состоится в Осаке 28–29 июня.