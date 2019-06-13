Внук экс-директора АвтоВАЗа выплатил "компенсацию" за смертельное ДТП

Семья Егора Ляченкова — внука бывшего топ-менеджера компании — заплатила родственникам жертвы, и те попросили закрыть уголовное дело.

Девятнадцатилетний Егор Ляченков, устроивший пьяное ДТП, в результате которого погиб человек, может остаться безнаказанным. Семья внука бывшего вице-президента АвтоВАЗа заплатила родственникам жертвы круглую сумму компенсации, узнал Mash.

Парню грозит семь лет колонии. Но родственники погибшего просят закрыть уголовное дело против Ляченкова — они уверяют, что смирились с потерей. Суд взял паузу.

Напомним, в апреле девятнадцатилетний Егор Ляченков за рулём каршерингового "мерседеса" устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве. Молодой человек пролетел на огромной скорости на красный свет и протаранил "солярис" — погиб боец ММА Байлы Курбанмедов.