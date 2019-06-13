Беглов распорядился достроить новый корпус больницы Марии Магдалины к 2021 году

Кроме того, власти города приобретут для детского лечебного учреждения нейрохирургический микроскоп.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии Дня медицинского работника посетил Детскую городскую больницу № 2 (больница Святой Марии Магдалины). Ему показали недавно открывшийся рентген-кабинет, продемонстрировали его технические возможности, а также провели экскурсию по Центру амбулаторной травматологии и хирургии, где проходят лечение маленькие пациенты, которым не нужно круглосуточного пребывать в стационаре.

Беглов высоко оценил профессионализм медиков и общий уровень лечебного учреждения. Вместе с тем он поставил задачу — завершить строительство ещё одного лечебного корпуса детской больницы до 2021 года. Предполагается, что в новом пятиэтажном здании разместятся отделения кардиологии, нефрологии, ревматологии и аллергологии. Корпус будет рассчитан на 160 коек.

— Мы заинтересованы в том, чтобы больница с таким уникальным коллективом, с таким уровнем профессионализма могла принять всех нуждающихся в помощи детей, — приводит слова Беглова сайт Администрации Санкт-Петербурга.

Врио губернатора пообщался и с самими врачами. Так, персонал учреждения попросил его помочь с приобретением нейрохирургического микроскопа. Беглов уже поручил изыскать дополнительные средства на его покупку.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов на полях ПМЭФ проинформировал президента Владимира Путина о развитии Северной столицы. Речь шла в том числе о ходе реализации социально-экономической программы.

Напомним, что 1 июня врио главы Санкт-Петербурга Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на пост губернатора.