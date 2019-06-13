В Кремле прокомментировали расширение военного сотрудничества Польши и США

Российские военные изучают информацию, чтобы избежать угроз безопасности РФ из-за расширения военного сотрудничества США и Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли какая-либо реакция от Кремля на заявление американского и польского лидеров.

— От Кремля нет, но здесь ни у кого не должно быть сомнений, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения, анализируют информацию и делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали безопасности Российской Федерации, — отметил он.

Как сообщалось ранее, американский и польский лидеры по итогам переговоров договорились о размещении американских беспилотников в Польше.