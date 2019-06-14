Умереть и воскреснуть. Как и где преступники покупают новые "личности" в России

Интернет обсуждает "воскрешение" известного преступника Сергея Цапка. Официально он скончался от инсульта в Краснодарском СИЗО. Однако на днях в Сочи в ДТП попал мужчина, который подозрительно сильно похож на сгинувшего злодея. Уже выяснилось, что это другой человек, однако этот случай стал поводом, чтобы выяснить, возможно ли в России "умереть и воскреснуть" с новым именем.

Прежде всего предупредим, что ниже изложенный материал публикуется исключительно в ознакомительных целях. Знайте, что использование заведомо подложного документа является уголовно наказуемым преступлением (с татья 327 УК РФ). За использование фальшивых документов грозит штраф, либо обязательные работы, либо исправительные работы, либо арест.

Паспорт для онлайн-услуг

Паспорт в нашей стране — главный документ, подтверждающий личность человека. Если не нарываться на проблемы, которые повлекут за собой доскональное изучение биографии человека, то большую часть проблем с началом новой жизни поддельный паспорт решит. Но на такой паспорт надо ещё наскрести немалых денег. Где взять? А хотя бы в микрозаймах. Но, разумеется, оформлять кредит мошенник будет не на себя, а на какого-нибудь подставного человека. С помощью немного отредактированного в фотошопе скана чужого паспорта.

В Рунете есть ряд онлайн-сервисов, в том числе и связанных с банкингом, которым для подтверждения личности не всегда нужно личное присутствие — достаточно лишь качественной копии паспорта и селфи с ним. Так вот раздобыть такую копию, оказывается, проще пареной репы. Вот только несколько распространённых схем.

Во-первых, можно прибегнуть к социальной инженерии, проще говоря, к обману доверчивых людей. Злоумышленник может прислать юзеру сообщение о том, что на небе удачно сошлись звёзды, поэтому он выиграл нечто ценное. Но чтобы забрать приз, нужно подтвердить личность. Разумеется, паспортом. Доверчивый человек сливает фотографии документа, а дальше вестник, суливший богатства, просто удаляется из соцсети, вставляет в скан чужого паспорта своё фото (если требуется) и получает деньги.

Во-вторых, если не хочется марать руки, но есть желание покопаться в соцсети "ВКонтакте", то можно перейти на вкладку "Документы", вбить в поисковой строке "паспорт" или "скан" и удивиться, как много людей халатно относятся к конфиденциальности. У Лайфа ушло несколько минут, чтобы найти скан паспорта некой Ольги Воробьёвой из Светлогорска, загруженный 8 июня. На самом деле найти фотографию разворота чьего-нибудь паспорта можно практически на любом агрегаторе картинок. Вопрос лишь в затраченном времени. Но надо понимать, что таких умников много, скан с фейковой фоткой той же Ольги уже мог где-нибудь засветиться и стригерить систему безопасности какого-нибудь сервиса с мудрёной проверкой.

Поэтому проще всего прибегнуть к третьему способу: воспользоваться каталогом паспортных сканов, коих очень много. Среди них есть как платные, так и бесплатные варианты. Например, в одном из тематических Telegram-каналов база пополняется ежедневно и бесплатно. Там же, к слову, нередко бонусом к паспорту идут фотографии СНИЛС, водительских прав и других документов. В отдельных каналах можно найти и ИНН. Такие списки пополняются за счёт разных источников: начиная от сотрудников фирм, в которых с паспортов клиентов снимают копии, и заканчивая старостами студенческих групп, которые хотят прибавку к стипендии. Но в случае с бесплатными источниками снова надо быть расторопным, ибо сканы, как ни странно, пользуются большим спросом.

Поэтому, если стоит цель найти копию чужого документа, который с наибольшей вероятностью никем ещё не использовался, то её лучше приобрести. Точек масса: начиная от частных дельцов на Avito и в Telegram, заканчивая подпольными онлайн-магазинами. Стоят они недорого. Так, например, аналитическая компания Comparitech в конце 2018 года выяснила , что средняя цена скана российского паспорта в Даркнете составляет 10 долларов. Если к скану требуются другие изображения (селфи с документом, фото документа рядом с платёжкой за коммунальные услуги и т.д.), то цена может достигать 60–70 долларов. Часто копии документов продают оптом.

Для тех, кто считает, что эффективность махинаций со сканами преувеличена и ими пользуются крайне редко, вот занятная статистика. Артём Субботин, гендиректор сервиса CheckU, который оказывает компаниям услуги по проверке действительности паспортов клиентов, ещё в 2017 году рассказыва л, что фейковые паспорта пытаются использовать часто. По его словам, около 40% сканов, которые они получают на проверку, являются фейковыми. Часто этот тип мошенничества используют для обмана кредитных онлайн-контор, каршеринговых сервисов и т.д.

Физический паспорт

Допустим, преступник, инсценировавший свою смерть, раздобыл деньги и теперь хочет разжиться поддельным паспортом и другими важными документами, подтверждающими личность.

С физическим паспортом сложнее — его подделать самостоятельно получится едва ли. Впрочем, при большом желании и это возможно. Поскольку заготовки для фейков или настоящие чужие паспорта можно, как утверждают некоторые интернет-юзеры, купить в Интернете. Причём некоторые настаивают, что можно это сделать даже на Avito. Дескать, украденные, потерянные или недействительные паспорта часто продают пользователи, которые предлагают услуги по оформлению разного рода документов. Таких дельцов на сайте полно. Можно заглянуть и в Даркнет, если есть доступ. В одном из наших расследований мы уже писали , что чистый паспорт РФ без заполненных граф стоит 5000 рублей. Впрочем, едва ли у человека без специальных навыков, оборудования и связей получится сделать качественную подделку, которой только и хватит, чтобы обмануть кассиршу в "Пятёрочке" или скучающего росгвардейца в метрополитене.

Поэтому человек, желающий сменить личность, скорее всего, обратится к профессионалам. Они, как правило, водятся в так называемом Даркнете, но их посредники нередко рекламируют данные услуги в соцсетях и мессенджерах. Так, например, Telegram-канал с названием, соответствующим поисковому запросу потенциального клиента, обещает сделать готовый документ в течение недели. Стоит, правда, такая услуга недёшево: просят аж 230 000 рублей. Правда, и бонус у такого заказа приятный: исполнитель доложит в пакет с паспортом свидетельство о рождении.

Такой паспорт, как уверяет продавец, будет внесён в базу данных УФМС и сможет выдержать много рядовых проверок в государственных системах. Как минимум с его помощью можно будет получить загранпаспорт, права, ИНН, СНИЛС и медицинский полис. То есть формально заказчик получит новую личность.

Впрочем, не всегда изготовителей подделок приходится искать в дебрях Telegram или Интернета для избранных. Некоторые суются даже на Avito. Например, некий Роман на сайте объявлений предлагает оформить "документы любой сложности". Отдельно он подчёркивает, что в его компетенции изготовление паспортов, загранников, прописок и не только.

Разумеется, никто из таких продавцов ничего не гарантирует. Впрочем, на YouTube полно любителей острых ощущений, которые тратят приличные суммы денег в надежде получить липовую корочку и устроить тем самым шоу. Тех, у кого получается, хватает.