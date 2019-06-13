Бывший ведущий MTV впал в кому из-за отравления алкоголем

Бывший ведущий программы "12 злобных зрителей" на телеканале MTV Михаил Рольник впал в кому. Как сообщает КП, он был экстренно госпитализирован после отравления алкоголем.

По данным СМИ, Рольник подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Медики оценивают его состояние как критическое.

Бывшего ведущего и его друга нашли на детской площадке без сознания. Уже в больнице анализ показал, что в крови Рольника — 4,2 промилле алкоголя. Информации о товарище мужчины нет.

Михаил Рольник работал на MTV с 1999 года. Он вёл "12 злобных зрителей" и "Shit-парад".