В Саратове полчища комаров "захватили" детскую больницу — видео

Насекомые пробираются в учреждение сквозь москитные сетки, через вентиляцию и щели.

В Областной детской инфекционной больнице Саратова, расположенной на улице Огородной, зафиксировано нашествие комаров. В распоряжении Лайфа оказалось видео из учреждения.

В палате, которую можно увидеть на кадрах, до недавнего времени лежали больные дети, однако впоследствии их перевели в другое место.

По словам очевидцев, от кровососущих насекомых не помогают даже москитные сетки — комары пробираются в помещения больницы сквозь щели и вентиляцию.

— Стены усыпаны комарами, — жалуются горожане.

Родственники маленьких пациентов пытаются бороться с двукрылыми паразитами с помощью специальных фумигаторов и репеллентов, однако не все из них могут себе это позволить.

В ближайшее время пройдёт полная обработка медицинского учреждения и прилегающей территории от комаров.