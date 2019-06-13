На Украине озвучили условия восстановления отношений с Россией

По мнению эксперта, в настоящий момент взаимоотношения между Киевом и Москвой в большей степени зависят от состава Рады, нежели от лидера Незалежной.

Одним из главных условий восстановления отношений между Россией и Украиной является отсутствие "партии войны" в обновлённой Раде. Об этом сообщает НСН со ссылкой на экономиста и президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко.

По мнению эксперта, восстанавливать отношения между украинским и русским народом непременно надо и это "понимают все". При этом такой позиции придерживается и большая часть населения Незалежной, что обуславливает шансы на успех.

Однако "перемирие" между Москвой и Киевом будет достигнуто при определённых условиях, одним из которых является отсутствие в Раде "партии войны".

— Всё упирается в выборы. Если раньше Зеленский обещал, что всё решится, когда он придёт к власти. Теперь все взоры обращены к Раде. Если в новом составе не будет так называемой партии войны, то, может быть, что-то получится, — отметил он.

Охрименко заявил, что в нынешнем составе украинского парламента такой партией является "Народный фронт" Арсения Яценюка.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Киевом будут непременно восстановлены, несмотря на взаимоотношения с правящей украинской элитой.