Путин поручил подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта

Глава государства распорядился также проработать возможность создания в Москве площадок по развитию этого направления.

Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений по итогам состоявшегося 30 мая совещания на эту тему.

— Правительству РФ с учётом ранее данных поручений... обеспечить внесение в установленном порядке согласованного с заинтересованными органами проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта РФ, а также проекта указа президента РФ об утверждении названной стратегии, — говорится в сообщении.

Кроме того, до 20 июня Минкомсвязи России, Сбербанку, "Газпромнефти" и Российскому фонду прямых инвестиций поручено обеспечить рассмотрение проекта данной национальной стратегии экспертным сообществом.

Глава государства также распорядился проработать возможность создания в Москве площадок по развитию искусственного интеллекта.

— При необходимости представить предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты, — отмечается в списке поручений.

Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта и рассказал о гражданстве РФ для иностранцев, занятых в этой области.